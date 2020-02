Expediente Q

Todos





Muchas señales se vieron en la ceremonia del 5 de Febrero, sobre todo los que hoy están cerca del poder federal o creen estar cerca.

Muchos de antes, ahora con MORENA ufanos se paseaban ayer para ser visto y tomados en cuenta pero los personajes con posibilidades son pocos para la máxima postulación en Querétaro.

Los de MORENA en Querétaro, no e spor nada pero buscaron acercarse a Santiago Nieto, buscaban que el queretano les diera el saludo y que fueran tomados en cuenta por el poderoso zar de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gilberto Herrera, Delegado de Programas Sociales, no hace valer las ventajas que da el nombramiento y se esconde tras los reflectores, no le gusta brillar y no le gusta destacar entre los políticos de talla nacional, tal vez sea una estrategia para no desgastarse o tal vez simplemente no le gusta.

Juan José Jiménez, llegó a su tierra raspado y es que el asunto de los “Guaruras” con cargo al erario nacional no ayuda mucho y es que el discurso nacional de la austeridad y de la sencillez no cuadra.

El presidente López Obrador, desde campaña lo vendió como argumento para no votar por los de antes, que eran fantoches con camionetotas y guaruras, ese discurso le pegó ayer al senador que trae escoltas federales y sin que sus pares panistas los tengan y lo carguen al erario.

Dice Juan José, que no se siente seguro en Querétaro y por eso se protege sin pensar en los demás ciudadanos.

El senador panista Mauricio Kuri, desde la oposición federal y en casa panista llegó al lugar y también jaló reflectores y se codeó con personajes de talla nacional, es decir hace su trabajo y enfrenta los retos.

Los que quieren estuvieron en el Teatro de la República y seguramente otros que pretenden estaban fuera anhelando estar presentes en la reunión más importante de la clase política de este país.

Fue un termómetro importante y seguramente en la ceremonia del año entrante las cosas serán muy diferentes y algunos por prudencia ya no estarán.

De rebote

Ecocidio en uno de los lugares más exclusivos de Querétaro, El Campanario sufrió la tala de árboles en el lado que colinda con El Marqués, La gerente del Club aseguran socios, se somete a las órdenes de la presidenta del club y del presidente de colonos, que son esposos. Talaron árboles y lo disfrazaron de poda, en El Campanario, no hay quién defienda arbolitos como en Zaragoza, allá a nadie le importó.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar