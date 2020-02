Expediente Q

Preocupados





Desde la oposición los partidos políticos tienen la solución a todos los problemas, que desde el gobierno no pudieron o no quisieron solucionar.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya encontraron la manera de solucionar el problema de la movilidad en la zona metropolitana de Querétaro, problema al que estando en el gobierno no le entraron pero ni de broma.

El el PRI presentaron su Plan de Movilidad, que además le dicen al gobierno del estado que ellos se comprometen a continuar (aseguran que ganarán las elecciones en el 2021). Así de optimistas andan.

Según Juan Vázquez, creador del plan, se viene trabajando hace 4 o 5 años ante el deterioro de la movilidad que se está presentando en Querétaro. Seguramente lo comenzaron a trabajar cuando el ingeniero Vázquez, estaba como director de la Comisión Estatal de Caminos, el pasado sexenio de José Calzada.

El PRI reconoce que Querétaro tiene un crecimiento desordenado en la capital, obvio Querétaro creció de la mano de gobiernos priistas que hoy se dan cuenta que lo hicieron mal y que permitieron que creciéramos de manera desordenada.

Los priistas recomiendan para solucionar nuestros problemas un sistema de tranvía o metro ligero, la propuesta es Línea Roja de 8.5 km, de Cerrito Colorado a Terminal de Autobuses. La Línea Azul de 7km, Prol. Juriquilla, de Pie de la Cuesta a Anillo Vial Fray Junípero Serra y otra Línea de 14.4 Km, de San José El Alto a Centro Sur.

No me queda claro el monto de la inversión para el metro en Querétaro, de dónde saldría el dinero y cuánto costaría el pasaje del sistema que proponen los priistas, no deja de ser una buena intención y además no caería mal un sistema de este tipo pero habría que ver si financieramente es viable.

Por lo pronto los priistas proponen esta solución para librarnos del tráfico citadino que nos ha traído el crecimiento desordenado en los últimos 30 años en Querétaro; el PRI trae ganas y se prepara para comenzar a prometer de cara al 2021.

Siempre será importante preguntar los ¿cómo? de las propuestas que nos hagan los políticos y sus partidos.

De rebote

Nada les gusta a los “influencers” región VI de Querétaro, en la puesta en marcha de la Unidad de Rescate Animal Municipal les ofende que una mujer conductora de deportes de TV, estuviera de invitada, o sea hasta misóginos salieron. Les digo que si van a un velorio, van a querer ser el difunto.

