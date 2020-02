Expediente Q

Preparativos





Tarde que temprano el COVID-19 llegará a México e irremediablemente a Querétaro, esto nos traerá consecuencias malas pero lo peor es nuestro precario sistema de salud en el país.

Y es que lo malo del sistema de salud no es por responsabilidad de médicos, enfermeras o administrativos; es toda una tragedia en la que no se ha invertido lo suficiente para tener camas de hospital y lo peor para tener un sistema eficiente para tener medicina preventiva.

El Coronavirus, hará su aparición en México, seguramente los primeros días de marzo porque es muy pertinente que sea en esa fecha, hay que educarnos nuevamente para protegernos en materia de higiene, que es la que nos puede evitar muchos problemas de epidemia en nuestra región.

El tema es cosa seria y tenemos que tomar medidas importantes para protegernos pero hay un padecimiento silencioso que en menos de 10 años colapsará los sistemas de salud públicos y privados y que no habrá forma de hacerle frente y se llama: Diabetes.

La mala alimentación traerá decenas de miles de enfermos de diabetes, complicados con hipertensión e insuficiencia renal; no habrá sistema de salud que pueda darle atención a los millones de enfermos y que necesitarán especialistas y tratamientos caros.

La prevención en este momento también es importante para que esto siga creciendo y los sistemas de salud sigan saturados y es que no es por alarmar pero si usted recientemente no ha visitado una sala de urgencias de un hospital público o privado, no tiene idea y obviamente no dimensiona el problema en el que estamos metidos.

Una sala de urgencia en un fin de semana debería de ponernos los cabellos de punta ante las tremendas necesidades que tenemos.

De rebote

No fue el plan de movilidad, no fue la férrea crítica a la “Ley guarura”; el PRI en Querétaro, ganó la atención de las redes sociales con un “ridículo” video de una aplicación de adolescentes llamada Tik-Tok, ahí desde el presidente y el delegado hacen su mejor papel para intentar llegarle al público joven que consume redes sociales, pero obviamente los de la generación X nunca lo entendimos y estamos más que sorprendidos. El caso es que el PRI está dando de qué hablar.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar