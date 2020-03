Expediente Q

Aprobación





Al parecer la luna de miel ha terminado entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el pueblo bueno, que comienza a cansarse de algunas acciones del presidente de México.

Según de 2019 a marzo de 2020, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó un 19 por ciento, de acuerdo a diversas encuestas; en tanto, la desaprobación aumentó 17 por ciento en ese periodo, al pasar de 18 por ciento, en 2019, a 35 por ciento, en 2020.

En la guía de trabajo semanal del presidente en su tierra natal y en su municipio de nacimiento, pudimos ver a un presidente molesto con la gente que no dejaba hablar al mandatario ante una serie de reclamos, López Obrador, desencajado, enojado y además casi pidiendo que no le gritaran porque él les daba dinero.

Que un presidente esté desaprobado no es para alegrarse, es preocupante porque afecta en la estabilidad, tampoco es para alarmarse ya que el presidente goza de una importante base que seguramente estará apoyado y negando la situación o culpando a los conservadores.

El ejercicio de gobierno desgasta, pero más desgasta la falta de crecimiento y la inseguridad que no se ha podido controlar en el país, la política de abrazos no balazos, no ha funcionado y la calles comienzan a resentir el abuso de los delincuentes organizados que avanzan en sus trapacerías.

Lo que le pasó el fin de semana al presidente en su tierra es la muestra de un desgaste y de una sopa de su propio chocolate que al principio de su administración, le pasaba a los gobernadores de los estados cuando acudía el presidente y eran abucheados.

La autoridad se le respeta, dijo el presidente ya en un tono molesto, pero en los primeros meses de gobierno puso apodos, se enfrentó en “Diálogo Circular” con periodistas, con autoridades y con ex funcionarios.

Los abucheos es algo que se ha normalizado en esta administración y el pueblo puede ya reclamar de diferentes formas a sus gobernados y eso no trae nada bueno.

De rebote

El despido de Aurelio Domínguez como secretario académico de la UAQ tuvo tintes de enfrentamiento, entre grupos al interior de la Universidad y no traerá nada bueno. Hay cosas que se olvidan, pero no se perdonan.

