Expediente Q

En el momento más oportuno y clientelar, la diputada de Morena Laura Polo Herrera presentó la iniciativa para la interrupción legal del embarazo en Querétaro, busca ampliar las causales legales de interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas; actualmente sólo existen 2 causales en el estado. Según la legisladora obedece a las múltiples peticiones y manifestaciones que se han realizado en cuanto al tema por parte de mujeres.

La diputada busca brindar mayor seguridad para las mujeres y justicia social, por lo que dentro de esta iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y a la Ley de Salud.

La iniciativa de ley busca que exista la responsabilidad del estado y la prestación de este servicio, pues de exceder de los meses señalados si habría penalización para el personal médico; contrario a otros grupos buscan también que la atención sexual y reproductiva deberá ser prioritaria, fomentando una toma de decisiones libres, responsables e informadas en cuanto a la planificación familiar.

En Morena no todo es miel sobre hojuelas y es que el diputado Néstor Domínguez, apenas se enteró de la iniciativa y no sé consultó previamente como bancada; por lo tanto, no hay su postura del resto de diputados de Morena.

Pero no contaban con la presencia de la diputada del partido Encuentro Social, Elsa Méndez, que dice muy segura que el aborto legal en Querétaro no sucederá, ella presentó una contrapropuesta legislativa a favor de la vida pues dice que no permitirá que en Querétaro, se fomente una cultura de "muerte". La iniciativa busca que el Código Penal proteja la vida desde la concepción como lo hace actualmente el Código Civil del Estado de Querétaro, armonizando las leyes estatales a favor de la vida.

No es mejor momento para que los diputados se pongan a discutir este asunto, cuando se acerca el día internacional de la mujer y el paro nacional del próximo 9 de marzo.

Listas las protecciones para que la gente no trepe al Acueducto Queretano, 33 mil pesos cada protección y su montaje, habría que ver todo lo que implica la instalación porque no es lo mismo colocar una puerta de aglomerado en casa, contra otro tipo de trabajos. Esperemos las explicaciones.

