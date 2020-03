Expediente Q

Pandemia





Ahora sí estamos frente a una pandemia por los casos de Covid-19 en el mundo y mientras en Europa toman medidas importantes por la propagación que han alcanzado los casos, aquí no parece preocupar o en nuestro ADN hay inmunidad.

Resulta que mientras Italia, España y Alemania cancela eventos masivos y las Escuelas y Universidades cierran sus puertas, acá en México los contagios son mínimos y no hay medidas extraordinarias para ocuparnos de la pandemia.

Nuestro sistema de salud está “colapsado” por enfermos renales y por pacientes con Cáncer, con estos dos sectores ha sido suficiente para que los hospitales muestran su peor cara.

¿Qué va a suceder si de manera inesperada los hospitales tienen que atender a pacientes contagiados de coronavirus?.

Lo malo de este asunto es que no vaya ser que de la noche a la mañana los casos nos crezcan y nos veamos en la necesidad de suspender muchas actividades cuando nuestra economía y nuestra dinámica social no está para estas situaciones.

Somos un país de cerca de 150 millones de habitantes y no tenemos la economía de los chinos para construir hospitales en 15 día para atender una emergencia; las cosas creo que se están tomando muy a la ligera ante una pandemia, que aún no tiene un remedio eficaz y no existen formas efectivas de combatir el Coronavirus.

Desde aquí le digo que por un tiempo no estaría mal evitar esa efusividad que tenemos en México para saludarnos y para mostrar nuestro afecto, no es un asunto de mala educación será un asunto de salud pública en los siguientes días.

Los cines, los restaurantes, el transporte público tendrá que ser concebido desde otra óptica antes de que los contagios recurrentes se den en México y obviamente en Querétaro.

De rebote

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ampliará sus mecanismos para detectar las formas de abuso y de acoso en las aulas y en las oficinas de la UAQ, los tendederos hechos por colectivas o en las redes sociales, tendrán mayor atención de la autoridad, esperemos que ahora sí caigan los abusadores.

