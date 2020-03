Expediente Q

Movidos





En 2009 tuvimos una contingencia en pleno proceso electoral en Querétaro, en aquella ocasión por la influenza AH1N1 pero la política no paró su ritmo.

Hoy en una contingencia por COVID-19 en año preelectoral la política tampoco para su ritmo.

Hasta el momento el PAN ha dejado ver que su carta para defender el gobierno que hoy encabezan, seguramente será el senador Mauricio Kuri y que operan varios militantes y dirigentes para que así sea y en el PAN saben que ahora el partido a vencer es MORENA y las encuestas y sondeos lo dicen la competencia es con la 4T y saben que los chiqui partidos jugaron papel importante y se venderán al mejor postor.

La charada de independientes jugarán también su papel de paladines de la democracia pero saben que no tienen posibilidades reales en Querétaro, serán instrumento del juego electoral, lo saben pero obviamente lo negaran tres veces, como judas.

Y le digo que la política se sigue moviendo y de cara a las elecciones del 2021, aseguran los cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su interés electoral por Querétaro, ya que el estado ha sido pieza clave de las transformaciones del país, hoy la 4T, ve un jugoso bastión electoral y una gran posibilidad de que su partido, Morena, dispute con éxito la gubernatura en Querétaro.

Muchos interesados comienzan a manejar tanto a nivel nacional, como local, nombres de personajes para ganar la importante candidatura a gobernador.

Uno de los personajes es el del Senador Juan José Jiménez, quien cuenta no solo con el apoyo de Ricardo Monreal, uno de los hombres más cercanos y estrategas del Presidente sino de las bases y liderazgos morenistas. Juan José Jiménez trae liderazgo comprobado y arraigo en su tierra y poco a poco ha venido trabajando en la unión no solo de sectores de Morena sino de ex priistas quienes ven en el senador la opción más viable para arrebatarle al PAN el gobierno.

Esto ya arrancó y obviamente nadie se mueve de más porque la ley no lo permite pero todo es un secreto a voces.

De rebote

De poco sirven los avisos de la autoridad, si los beneficiarios de apoyos al transporte público se informan en medios de comunicación “patito” por no decir redes sociales, ayer cerraron una calle porque nunca se enteraron que estamos con medidas preventivas de contingencia por COVID-19. Ni como ayudar a los que se informan en en las benditas redes sociales.

