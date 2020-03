Expediente Q

Incongruentes





Decenas de empresarios estarán ante la difícil decisión de continuar con sus empleados o comenzar a despedirlos de manera gradual, la actividad económica es la que más daño va sufrir por la pandemia de Covi 19.

Grandes empresarios llaman a no parar la actividad económica, llaman a no paralizar nada porque significa hambre.

Qué tamaño de incongruencia cuando a sus miles de “trabajadores” los tienen en sistemas de outsourcing, sin prestaciones, sin generar derechos, sin que existan en una nómina, sin seguridad social; son su carne de cañón y sobre todo son su medio para incrementar sus ganancias.

Piden apoyar al gobierno progresista que además ve a las mujeres como cuidadoras de ancianos; solamente para eso sirven, las mujeres desde la visión del líder progresista que está cambiando a México.

Efectivamente muchas familias resultaran afectadas por la crisis que viene de empleo y de falta de dinero, seguramente aumentará la delincuencia por hambre y no como ahora por rapiña grosera, donde personas saquean tiendas de electrónicos y corren por las calles con sus pantallas de 50 pulgadas.

Muchos mexicanos viven de la informalidad del empleo, contabilizando obviamente a los que los “grandes empresarios” los tienen sin seguridad social; muchos si dejan de salir a trabajar, no tienen para subsistir y eso también es responsabilidad de los anteriores gobiernos y del actual que siguen permitiendo que abusen de los trabajadores; en más de un año el gobierno de la 4T no ha podido hacer nada por estos mexicanos de segunda, los tienen abandonados y no veo forma de que los quiera defender.

La pandemia que viene es la más preocupante y será el debate, sí quedarte en casa es lo mejor o si promover el trabajo desde el hogar es para fregar al gobierno progresista de López Obrador; cuando hay crisis y falta de resultados económicos los electores no refrendan el voto a los gobiernos en turno, de ese tamaño es el miedo de los políticos de todos colores.

El 2021 tendrá un nuevo ingrediente llamado pobreza y los apoyos y el dinero que se reparte en programas asistenciales no servirá de mucho, simplemente para mantener a los pobres en esas condición.

De rebote

Las redes sociales se infectan más que los seres humanos, vendrán las “legiones de idiotas” a meterle ese ingrediente que a pocos benefician

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar