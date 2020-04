Expediente Q

Sin rumbo





Existen decenas de teorías de conspiración internacional y hasta extraterrestre por la aparición de la pandemia de Covid-19 y de las cuales me voy a permitir compartirle algunas:

Teoría del Murciélago, que fue comido y que infectó a miles; teoría de la conspiración de China para dominar el mundo, Teoría de la venganza de la naturaleza para extinguir el mundo, Teoría de la conspiración norteamericana para aplastar a China; Teoría de experimento social para acabar con una cuarta parte de la población por el bien de todos; Teoria de las grandes farmacéuticas para vender medicinas al mundo y hacerse más ricos y obviamente la teoría de que es una gripe normal pero los medios tienen el interés de generar psicosis para recuperar sus ganancias.

Todas estas teorías parece que le gustaron a nuestro gobierno federal y es que el presidente de México, asegura que todo esto será temporal y que la contingencia le vino como anillo al dedo a la 4T para acabar con la corrupción y acabar con los privilegios; asunto en el que muchos estamos de acuerdo con acabar con este lastres.

En lo que no estamos de acuerdo muchos que toda nuestra vida hemos trabajado y que, a diferencia de muchos de su equipo que han vivido del dinero que el gobierno otorga a los “movimientos” políticos y partidos, pues les es complicado entender el sistema de producción y una sociedad formada a base de grandes, medianas y pequeñas empresas que generan recursos para mantener a muchas familias y por ende contribuir con impuestos y consumo que genera otros impuestos al gobierno.

El gobierno de México está ante una gran oportunidad de apoyar a decenas de miles de empresarios a conservar las fuentes de empleo y que puedan seguir generando riqueza o seguir con el discurso y con las acciones separatistas dividiendo al país entre ricos y pobres, entre buenos y malos.

Los apoyos a los pobres jamás los sacaran de la pobreza y es que con 2500 pesos al bimestre no se puede vivir en México, el presidente lo sabe pues con las tremendas necesidades que genera una familia como la que él encabeza sabe perfectamente que no alcanza y no alcanzará nunca.

De rebote

Siempre hay que desconfiar de los personajes que hablan y aseguran que se preocupan y que todo lo hacen por “mi gente”, “por mi pueblo”. Alejandro Ochoa es muestra fiel de ello y con eso que ya anda cerca de personajes que ni en Morena quieren, por eso anda envalentonado.

