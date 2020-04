Expediente Q

Ganar





En las crisis económicas no solamente hay pérdidas y todo el dinero que se va a la baja en ciertos sectores obviamente se va otro lado.

La pandemia está afectando a decenas de sectores y dejará millones de desempleados y de personas que hoy no saben cómo saldrán adelante ante la contingencia económica.

Pero no para todos las cosas están perdidas y es que hay sectores de la industria que saldrán beneficiados de la pandemia y uno de estos es la industria farmacéutica que seguramente podrá contratar personal ante el crecimiento que esta por experimentar y los dividendos jugosos que estarán contando en los próximos días.

La industria de los alimentos y los abarrotes también tendrá un crecimiento y seguramente derivado de sus ventas que no caerán en crisis y también podrán generar empleos por la oportunidad que tendrán de hacer negocios.

La industria de la aplicaciones digitales y del comercio web tendrá una gran oportunidad de afianzarse ante la imposibilidad que tenemos ahora de reunirnos y de que existan aglomeraciones de personas en lugares específicos, las grandes oficinas y los conglomerados que ya veían en las grandes instalaciones, dinero perdido seguramente van a replantear sus necesidades.

Los medios de comunicación tendrán nuevamente una reconfirmación y seguramente las “paginas” informativas en la red perderá la poca credibilidad de la que ya gozaban.

Otro sector que seguramente tendrá buenos dividendos será el de la seguridad y la fabricación de implementos hospitalarios que están elevando sus ventas y que también seguramente no pasará por una crisis; no así la industria de los alimentos y la industria de la venta de autos de lujo, la industria de los cosméticos y otros elementos no esenciales para la vida en la forma en la que nos va a cambiar.

Vienen nuevos tiempos y nuevos ricos porque no todo es perder en esta crisis, hay otros que ya se frotan las manos.

De rebote

En el PRI aprovechan la contingencia y hacen cambios, Juan Carlos Arrequín, quien fuera representante del PRI en el Instituto Electoral de Querétaro, fue removido por el ex convergente, ex parmista, ex independiente y ex priista de Querétaro pero no de Sinaloa, Marco Antonio León Hernández, que nuevamente defenderá los colores del PRI ante la instancia electoral.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar