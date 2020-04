Expediente Q

Real





El paro de la actividad económica en Querétaro, es real muchos negocios principalmente de servicios han tenido que parar y cerrar sus puertas las decenas de miles de empleos que se generan en Querétaro en una industria que le ha dado grandeza este estado hoy han bajado la cortina.

Los empresarios hoy no saben qué va a suceder con el impuesto a la nómina, el impuesto de hospedaje, el fondo de vivienda de los trabajadores, las cuotas de la Seguridad Social, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y una serie de contribuciones que hoy no se sabe que vaya a pasar porque no hay un plan concreto.

Lo más lamentable del asunto es que no se sabe con qué apoyos van a contar los empresarios porque desde el liderazgo nacional no hay más que pleitos con artistas y figuras públicas y no hay un plan concreto para los generadores de empleo.

Por esa razón desde otras entidades incluso han llegado a inferir que es el momento de replantear el pacto fiscal federal y que será el momento de hacer uso de la soberanía de los estados para hacer un uso de los impuestos que genera cada entidad y servir a los ciudadanos.

Decenas de familias en este país están esperando otro tipo de mensaje, decenas de familias en este país están esperando soluciones ante una realidad que no supera, esto apenas comienza según las proyecciones internacionales nuestro crecimiento será nulo en este y el siguiente año no hay una esperanza económica que nos haga pensar lo contrario.

La historia nos dará la razón tal vez esta generación quedará marcada por muchas de sus acciones y decisiones que se tendrán que tomar en los siguientes meses y todos esperamos que sean las correctas y que no sea un capítulo en la historia del cual nos tengamos que avergonzar e incluso olvidar.

100 millones de pesos de eso echará mano el ayuntamiento de Querétaro, para ayudar a los que están en una situación vulnerable, esas son decisiones responsables de eso hablamos, de gobernantes que están tomando decisiones que están a la altura de las circunstancias.

