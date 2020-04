Expediente Q

Cortinas





En plena pandemia mundial por el coronavirus, el gobierno de las cuatro te busca distractores y es que ese cuento de adelantar la revocación de mandato solamente ha generado turbulencia política y busca distraer a la gente de nuestra cruel realidad en el sistema de salud.

El distractor y el as bajo la manga que tenía guardado el presidente la República desde el púlpito de las mañaneras o por filtraciones de prensa con sus medios afines, es la presunta investigación en contra del ex presidente Enrique peña Nieto, donde supuestamente se le están investigando sus cuentas bancarias y la de todos su familia así como los colaboradores más cercanos, en esta tragedia económica que está por venir una investigación por corrupción, le vendría como anillo al dedo a este gobierno que busca jalar la atención de los ciudadanos para que olvidemos que el desempleo, la falta de crecimiento, el cierre de empresas y el crecimiento de la economía informal su olviden con un circo en donde se vea un ex presidente sentado en el banquillo de los acusados.

El supuesto pacto o negociación entre el presidente López Obrador y el ex presidente Enrique peña está por verse sobre todo si existen causas verdaderas y jurídicamente soportables para llevar a juicio Alex presidente peña Nieto; de no ser así será solamente un circo mediático donde se perderá el tiempo sin poner atención en los temas relevantes como es la economía y la salud que está severamente golpeada en estos momentos en México.

Estamos por ver si realmente el gobierno de las cuatro te combate la corrupción si es que existió en la anterior administración y estamos por ver como decenas de seguidores de las cuatro te cumplen sus deseos de ver a peña Nieto sentado en el banquillo de los acusados.

De rebote

Trabajadores de la salud recibirán el mejor reconocimiento a su labor en estos momentos y se trata de una compensación económica.

