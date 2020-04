Expediente Q

Formas





Habíamos dicho que esta pandemia de Covid-19 cambiaría de manera radical en la forma que conocemos de organizar nuestras actividades y de llevar el mundo.

No es una exageración decir que los primeros cambios se están sintiendo y adaptarse a ellos costará trabajo y además esfuerzo de parte de los involucrados en estos casos.

Me refiero en esta ocasión al sistema de educación a distancia que las autoridades educativas están implementando por la imposibilidad de que los niños y niñas acudan a las aulas de clases, porque estaríamos hablando de contagios interminables y un desastre en los sistemas de salud de los más vulnerables; la educación a distancia se está convirtiendo en todo un reto para maestros y estudiantes y es que se ha encontrado en este sistema todo tipo de obstáculos y de resistencias ante esta nueva forma; para empezar hay decenas de comunidades que no tienen acceso a la electricidad otras tantas no tienen acceso al internet otras más no tienen acceso a computadora o a la televisión; de ahí se deriva otra problemática que están encontrando los mentores por ejemplo que es que muchos niños y niñas se distraen, se duermen y sobretodo no encuentran el apoyo parte de los padres de familia que en muchos casos están en casa pero no quieren participan en la educación de sus hijos porque están seguros que solamente es obligación de los maestros.

Éstos pequeños cambios en la vida normal que veníamos llevando nos pueden dar una idea de lo que está por venir en muchas otras actividades que van a cambiar a raíz de esta pandemia de COVID-19 que azota a todo el mundo y que hoy cambia las cosas en nuestro planeta.

De rebote

El uso del cubre bocas será obligatorio al salir a la calle, en actividades como salir a comprar alimentos y otras situaciones importantes; las medidas serán cada vez más fuertes y vamos para otro periodo de tiempo largo.

