Expediente Q

Efectivos





De mucha ayuda será el logro de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en la pandemia por la que atravesamos y es que las pruebas que están realizando de Covid-19; las pruebas cumplieron con todos los estándares de calidad que pidió el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) la UAQ con esto puede realizar el examen y los casos positivos detectados por el Laboratorio de Microbiología Molecular serán contabilizados e incluidos en las cifras oficiales de las autoridades sanitarias de Querétaro.

Si algo anda mal en esta pandemia es la falta de pruebas que no permite ubicar a los contagiados para mantenerlos bajo resguardo y no propaguen el virus; lo que hace mucha falta es precisamente las ´pruebas que no traigan a ciegas a la población y a las autoridades, hoy ver tianguis, mercados, transporte público, tiendas de autoservicio, reuniones familiares sin que sepamos quienes tienen el virus, nos mantiene bajo alto riesgo.

Esperemos que la UAQ se sume a esta tarea deseable de realizar pruebas de manera masiva o de población que se sospeche en riesgo, obviamente todo cuesta y tendrán que darse los recursos para apoyar a los universitarios.

La rectora Teresa García Gasca, aclara que se siguen todos los protocolos de bioseguridad y están equipando la Unidad de Servicios Clínicos de la Facultad, para que en próximas semanas comiencen a aplicarse las pruebas oficiales de detección del coronavirus (Sars Cov-2)

La UAQ trabajó desde el principio para logar esto y no paran porque hay en desarrollo una vacuna para combatir al nuevo Coronavirus.

De rebote

Ya van a sesionar los diputados después de este periodo de estar tirados en la hamaca presumiendo la repartición de despensas, esperemos que puedan hacer algo en esta pandemia.

