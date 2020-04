Expediente Q

Abusos





Las ratas no tienen límites y la contingencia por salud no es pretexto para no delinquir, la contingencia actual por el Covid-19 no detiene a los criminales, quienes también han tenido que innovar sus formas de cometer los delitos, principalmente los engaños y fraudes. Justamente por eso, las autoridades han advertido de un posible incremento de engaño por fraudes, extorsiones o delitos cibernéticos.

Patrañas de todo tipo, desde la venta de medicamentos o vacunas por el Covid-19, la venta de materiales de salubridad, préstamos económicos, la venta de mascarillas N95 que ahora se ha llenado de proveedores y de buenos precios.

Las modalidades que se están usando durante la emergencia sanitaria para sacar dinero a las personas. Respecto a los delitos más cometidos a través de internet, la falacia general del estado de Querétaro ha señalado que se encuentran los engaños por gestión de trámites, robo de identidad (phising).

Hay que evitar que el mayor número de personas resulten afectadas en este tipo de delitos, la Fiscalía General del estado realiza una campaña en conjunto con los municipios, por lo que se llama a la ciudadanía a que si son víctimas de estos delitos u otros lo denuncien de manera inmediata.

En estos tiempos de pandemia hay que tener cuidado porque la falta de dinero y la reducción de empleos está llevando a mucha gente a idear como sacar dinero y no todas las formas son licitas y son pensando en los ciudadanos de Querétaro.

Los delincuentes comunes y los organizados también están pensando como minar las finanzas de los ciudadanos que de entrada ya están afectadas por la contingencia por la que estamos atravesando.

