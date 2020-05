Expediente Q

Extraordinarias





En las últimas dos semanas en Querétaro la movilidad de personas aumentó y, peor aún, las reuniones "familiares" y el funcionamiento de negocios de los catalogados como no esenciales. Ahora se trata de que la mayor parte de personas se queden en su casa.

Son 12 las medidas que serán observadas y garantizadas por la autoridad sanitaria, con apoyo de protección civil y, de ser necesario, con la respectiva aplicación de la ley, para mitigar los efectos de Covid-19.

Quiere decir que de ser necesario las policías tanto estatales como municipales harán valer el decreto que ya esta publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

Esto va dirigido principalmente a los incrédulos que siguen pensando que la pandemia es un invento de los Chinos, de los extraterrestres, del supremo gobierno o que de plano insistan en que no conocen a nadie enfermo y que esto es simplemente para molestar y engañar.

Las medidas son específicas: sanciones a quienes no acaten las medidas sanitarias, de aislamiento o cuarentena, a sabiendas que están contagiados; mayores penas a quienes discriminen o agredan al personal de salud del estado; mayores sanciones para quien cometa violencia familiar; uso de cubreboca obligatorio en los espacios públicos; establecimiento de acciones que limiten los traslados no esenciales o innecesarios para las actividades de primera necesidad de las personas; el tránsito en vehículo particular debe hacerse solamente por un máximo de dos adultos. Los menores que necesiten ser cuidados serán la excepción al viajar con un familiar; Todo conductor de servicio público de transporte colectivo o de taxi está obligado a hacer uso de cubreboca y demás equipo de auto protección; las autoridades sanitarias podrán realizar operativos en los diversos puntos donde haya aglomeraciones y no se guarde la debida distancia ni las medidas anunciadas; a partir de hoy, la policía del estado y de los municipios, podrá hacer uso de sus facultades de verificación de medidas sanitarias.

Se priorizará la vialidad para los vehículos de emergencia y se instalarán puntos de verificación en los accesos del estado: la carretera federal 57 y el libramiento a San Luis Potosí.

Son algunas de las medidas y sobre advertencia no hay engaño.





De rebote

Los intentos de saqueo en comercios serán castigados con mayor severidad y eso le pasará a los simpáticos de Lomas de Casa Blanca, que creyeron que se saldrán con la suya.





