Expediente Q

No solamente son las medidas extraordinarias anunciadas por el Gobierno estatal y por el jefe del Ejecutivo en Querétaro.

Las medidas de distanciamiento social y medidas que pueden caer de peso a muchos, como la colocación de puestos de control de sanidad donde se cuestiona a las personas el motivo de su ingreso a territorio queretano, no están gustando a muchos, pero son acciones que nos permitirán que los contagios se desborden y que los centros hospitalarios se saturen.

Las reuniones y concentraciones de personas esta semana y primordialmente este fin de semana serán observadas con mayor disciplina y con mayor severidad por las autoridades y seguramente habrá algunos que resulten molestos ante las restricciones que nos impondrán las autoridades.

Querétaro capital, que gobierna Luis Nava, tiene el mayor peso de contagios y de habitantes, la situación en la economía y en el comercio no están fáciles y las medidas de apoyo que ha lanzado el gobierno municipal y el cuerpo de regidores, son de destacar y de reconocer porque todo esto no sería posible si las finanzas municipales no fueran sanas y sobre todo si el manejo que se le está dando al dinero público no fuera transparente.

Los apoyos a comerciantes, a médicos, personas que perdieron su empleo están fluyendo y obviamente no alcanzarán para todos y para siempre pero las personas se pueden sentir acompañadas por una autoridad que no se encerró y que no se escondió ante una situación que nadie tenía registrada que nos iba suceder en este 2020.

Sin duda la competencia electoral para el 2021 tendrá cambios importantes y un replanteamiento de las estrategias en los contendientes y mucho tendrá que ver la forma de comportarse en pandemia de los políticos.

