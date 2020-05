Expediente Q

Medidas





Las medidas implementadas por el Gobierno estatal y en la capital de Querétaro para frenar los contagios de Covid-19 en el estado tienen diversas reacciones y sobre todo molestias en nuestro actuar diario en las calles y en nuestra vida normal.

Hay restricciones para poder circular en calles, hay restricciones para usar parques, hay restricciones para comprar ciertos productos, incluso escasez de algunos de ellos, también hay problemas para poder hacer reuniones en nuestro domicilio; son muchas las cosas que han cambiado y sobre todo las libertades que teníamos para hacer una vida “normal”.

Pero resulta que hay muchos que siguen creyendo que esto es una conspiración internacional, incluso de otro mundo para cambiar las cosas y esto complica las cosas; los hospitales comienzan a recibir más contagiados enfermos y las cifras de personas que pierden la vida también suben.

Hay en esta semana un plan del gobierno federal para regresar a las actividades y solamente algunas regiones podrían hacerlo y otras seguirán bajo el esquema de distanciamiento social, pero lo cierto es que no hay nada claro y sería riesgoso adelantarnos a los tiempos que en otras naciones les llevaron más semanas de encierro; pero también existe la realidad que la economía no está resistiendo este cierre y la actividad restringida esta ahorcando a muchos pequeños y medianos negocios, que no saben cómo van a regresar a la actividad y cumplir con los compromisos.

Entre las medidas extraordinarias y la capacidad que tengamos como ciudadanos para ser solidarios y encerrarnos y evitar contagios y una tragedia mayor.

De rebote

Resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos alega que hay medidas violatorias de Derechos en Querétaro, ante la contingencia y tratarán de tumbar las restricciones; muy bien el papel de defensa, pero no nos dicen nada del acceso a la salud y los riesgos que esto implica si regresa toda la gente a las calles.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar