Expediente Q

Iguales





Marcos Aguilar Vega es casi idéntico a Enrique Peña Nieto. Y es que al igual que el ex presidente de México, el expresidente municipal de Querétaro se olvidó de opinar del encarcelamiento de 2 de sus principales operadores: Manuel Velázquez Pegueros y Fernando Martínez Garza, acusados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y por la Fiscalía Estatal de causar daño al erario.

Peña Nieto no ha dicho nada del encarcelamiento de Rosario Robles y de Emilio Lozoya Austin, ex secretaria de Desarrollo Social y ex director de Pemex, Enrique Peña Nieto, nada dice de estos dos importantes funcionario y nada dice de las acusaciones de corrupción en contra de dos importantes miembros de su equipo.

En el caso de Marcos Aguilar, que tanto pregona pulcritud y que tanto pregona ser impoluto y demócrata, no ha sido capaz desde la importancia que le da ser un diputado federal, no dice nada y no hay nada que decir al respecto.

El gobierno no fue tapadera de nadie y los únicos que opinan y pontifican desde las redes sociales son los incondicionales autollamados “Jauría” y acusan persecución política y venganza pero no aportan datos de prueba de sus dichos y tampoco representan la postura de ese grupo político al interior del PAN.

Los silencios pesan mucho y el 2021 está muy cerca y Marcos Aguilar, que es un importante activo de este partido y además un candidato que hasta el momento ha demostrado que podía ganar elecciones no dice nada.

Está herido políticamente y es que si cree que el silencio lo protege y hará que los electores se olviden de este episodio está equivocado y algo tiene que decir de este asunto pero tal vez en su cálculo político no es el momento y lo está dejando para otro día con más calma y con un ambiente enrarecido y con una competencia en pleno.

En política no hay coincidencia y hay denuncias de la ESFE también en contra de otro alcalde panista en Querétaro y verlo en otro proceso penal pronto será un mensaje que a nadie le van a perdonar violar la ley y mucho menos desviar recursos.

Marcos por lo pronto guarda silencio como Peña Nieto.

De rebote

Queretanos que buscaban esparcimiento en San Miguel de Allende fueron regresados a sus lugares de origen este fin de semana, la desesperación por encima de la salud en estos días de pandemia.

