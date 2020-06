Expediente Q

Candidatos





Mucho se ha hablado de la anhelada candidatura al Gobierno de Querétaro y el partido que cree que todas las trae, o sea Morena: andan definiendo cosas y mientras muchos creen que Santiago Nieto tiene interés de ser candidato en Querétaro, parece que no es así.

Hablan mucho de la posible llegada del zar anticorrupción (Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) Santiago Nieto, pero nos cuentan que en las altas esferas del poder el queretano ya está descartado para venir a ocupar la candidatura, ya que en los planes del presidente López Obrador no está este movimiento que dejaría acéfala una de sus principales banderas, el combate a la corrupción.

Dicho esto, quien realmente tiene la oportunidad de competir por el gobierno del estado es el senador Juan José Jiménez, quien ha demostrado conocer las necesidades de su estado, siendo una oposición dura pero responsable, a diferencia de los otros tiradores. Jiménez cuenta con el apoyo para intentar ganar Querétaro, del senador Ricardo Monreal y su grupo; es el brazo fuerte de López Obrador, operando en el Senado, los cercanos al primer mandatario cuentan que Querétaro es pieza importante en la construcción de la 4T lo que significa que el candidato que busque ganar la entidad deberá contar con el perfil idóneo para sacar al PAN del gobierno.

Gilberto Herrera, delegado de Programas Sociales, no sale, no opera con sectores y solamente hace trabajo que no se note, que no haga ruido, que no lo saque de su zona de confort y en política eso no cuenta. Y si no que le pregunten a López Obrador, cómo le hizo para hacerse de la candidatura y de la presidencia de México, fue opositor duro y recorrió el país de norte a sur y de este a oeste; al ex rector eso no le gusta y no lo disfruta.

Así es que el senador Jiménez les come terreno a los contendientes al interior de Morena y tendrá que convencer a los queretanos que según encuestas, no tienen intenciones de esa alternancia. Solamente el tiempo nos dejará saber.

DE REBOTE

Milagros en tiempos de pandemia. Y es que el sorpresivo contagio de Covid-19 del presidente de Colón Alejandro Ochoa Valencia, el pasado 8 de junio que confirmó que resultó positivo al virus y este 15 de junio anunció que seguirá con sus actividades porque ya se encuentra al 100 por ciento de salud para continuar con su actividad; me aseguran que el 10 de junio organizó una buena comida donde hubo de todo menos sana distancia. Los extraños caminos de alguien que “agarró monte” desde hace mucho tiempo.

