Expediente Q

De pena





Fueron varios años los que se tardó el Partido Acción Nacional (PAN) en darse cuenta que tenían que desmarcarse de un personaje que en 2015 les funcionó para consolidar un objetivo político electoral. Alejandro Ochoa Valencia es un personaje nocivo y además con conductas cuasi criminales, sus eternos escándalos y su indisciplina en contra de cualquier persona que se le ponga enfrente.

No tiene respeto por la autoridad, no sabe ejercerla, no hay apego a una organización política y social porque su educación y formación no le permiten entender; es silvestre y violento.

El PAN intentó con muchos personajes tratar de hablar con presidente municipal, muchos fueron los interlocutores para pedirle que se ajustará a las políticas y que dejará los escándalos, con nadie funcionó, insulto a políticos, insultó y agredió a sus gobernados, atacó a periodistas, se llenó de incidentes y nadie pudo frenarlo; hoy es un personaje nocivo a los planes del PAN.

El presidente de este partido por fin comunicó lo que muchos militantes esperaban, la resolución del Comité Directivo Estatal (CDE) determinó el “desapego” del partido, al gobierno que encabeza el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, por realizar conductas “incompatibles” con la política del “trabajo en equipo”.

El PAN también dio a conocer que se designó a José Luis Sainz Guerrero, como delegado político en Colón. Esperemos que Chepo Sainz, vaya con mucho cuidado porque este personaje es violento.

El personaje ante los señalamientos se limita a decir que quiere ser gobernador de Querétaro, en el 2021; “yo sin duda como muchos ciudadanos tengo muchos sueños y a mí sí me gustaría servir a mi Estado”.

Hay procesos legales de orden civil y penal que tal vez le cierren este camino, estoy seguro de ello.

De rebote

