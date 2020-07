Expediente Q

Estrellas





Les comen el mandado a los aspirantes de Morena al gobierno del estado y es que el “RockStar” de la 4T acaparara espacios y comentarios de cara al proceso electoral del 2021: Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda.

En Querétaro, la segunda fuerza política es Morena y tiene en sus contendientes un importante factor de competencia y al menos hoy Santiago Nieto y Juan José Jiménez, se perfilan como candidatos serios en la contienda interna.

Escondido con el pretexto de que trabaja en los 18 municipios del estado y que planea y diseña estrategias para combatir la pobreza y acabar con la desigualdad, el exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera, Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo, no asoma la nariz por ningún motivo y difícilmente podrá emparejarse en tiempo y forma con sus posibles contendientes al interior.

Santiago Nieto, antes aparecía una vez por semana en temas de Querétaro, hoy ya son hasta dos veces, con la tecnología y las conferencias virtuales hace presencia y encanta a los despistados que no saben si es o no “el tapado” de Morena.

El senador Juan José Jiménez, no cede un centímetro en su aspiración y está aliado a Ricardo Monreal, hombre poderoso y que no le ha fallado en ninguna al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; Jiménez, sigue construyendo sus alianzas y no se baja, quiere y asegura tiene con qué.

Las encuestas siguen hasta el momento ubicando a Morena como segunda fuerza política en Querétaro, tendrían que construir para alcanzar y quitar al Partido Acción Nacional (PAN) de las preferencias electorales de los queretanos, según las mediciones.

Estamos a menos de un año de las elecciones y lo más seguro es que en noviembre de este año los partidos definan con quién compiten para dos posiciones importantes en Querétaro: la capital y de ahí la gubernatura, porque sin la primera no hay la segunda.

De rebote

El Instituto Electoral de Querétaro, sancionó a algunos partidos políticos por no presentar en tiempo y forma sus resultados en la red, no quiere decir que hicieron mal uso de los recursos, simplemente no informaron a tiempo; en tanto en la esquina de la independencia política se quedan como caninos en carnicería.

