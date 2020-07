Expediente Q

Argumento





La temporada de lluvia en Querétaro casualmente siempre será un argumento de campaña para los políticos de todos los colores y ahora con el magnífico pedestal que son las redes sociales que todo lo acomodan de acuerdo a las necesidades de los interesados.

Querétaro capital es una ciudad que está en una especie de vado y el Centro Histórico carece de drenaje pluvial y lo tiene que combinar en su gran mayoría con el drenaje sanitario; la ciudad no fue diseñada para las fuertes precipitaciones y las construcciones en zonas elevadas siguen mandando agua a las partes bajas.

Eso será el eterno problema de esta bella tierra que cada temporada de lluvia nos regala bellas estampas de encharcamientos, incluso inundaciones.

Un sistema de borderías que contengan las aguas de arriba es lo que proponen otras voces, que aseguran que los bordos fueron destruidos para darle paso a las construcciones que hoy hacen de esta zona metropolitana un coctel de problemas cada vez que viene una lluvia, moderada o fuerte.

Lo cierto es que los políticos de todos colores esperan esta temporada para repartir culpas, principalmente los priistas y panistas que han gobernado y saben del problema que traen encima y de la repartición de suelo que hicieron para generar “desarrollo”.

La temporada está en curso y las afectaciones por lluvia no se hacen esperar y las redes sociales hacen lo suyo para repartir culpas y mostrarnos a los damnificados de este 2020 que seguramente se unirán a los del 2021, ya que la solución al problema no es inmediata y no se podrá aligerar en los siguientes meses; las lluvias juegan y votan en esta tómbola electoral que ya está en marcha

DE REBOTE

El PRI se encamina a un lamentable escándalo que podría incluir la fuerza pública. Los involucrados no tienen hasta ayer la mínima intención de sentarse a negociar y dejar bien parado a lo que queda de ese partido, que apenas hace 8 años era el que partía el queso en el estado.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar