Expediente Q

Regreso





Fin de semana cargado de muchas cosas para reflexionar en cuanto a nuestro futuro y sobre todo nuestra realidad en materia económica y de salud.

En Querétaro, a pesar de los ajustes que indicó la Federación en el semáforo de riesgo epidemiológico, que nos ubicó en color rojo y que significa un aislamiento y cuarentena de la población en general, se tomó la complicada decisión desde las más altas esferas del gobierno de la entidad, encabezadas por Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro.

El mandatario queretano mencionó que hemos avanzado delante de otras entidades en tres prioridades: proteger al personal de salud, atender la tendencia de casos positivos y garantizar la atención médica de los queretanos.

En un mensaje directo Pancho Domínguez, puntualiza que seguiremos con las actividades económicas, que ya se reactivaron pero con una mayor vigilancia en el cumplimiento de las medidas sanitarias; lograr esto sólo será posible si participan la mayoría de habitantes de Querétaro, para mantener la tendencia a la baja, como lo veníamos haciendo, lograr menos casos positivos que la semana anterior, y así sucesivamente; lo que sí puntualizó el gobernador de Querétaro, es que de ser necesario no dudarán en parar actividades que ya se han vuelto a reactivar.

La clave es que seamos solidarios con el semejante y es que si andamos por necesidad en la calle, no podemos de protegernos y no cuidar a los demás, la medidas de prevención como lo es la sana distancia y estar de manera constante sanitizando lugares y nuestro aseo personal es una de las claves para lograr bajar el número de contagios.

No es que el gobierno se convierta en una “nana” de cada ciudadano, no es posible y no alcanza el personal, el llamado entrenamiento social, no puede dejarse de largo y veremos cómo evolucionan las cosas en los siguientes días, porque de no favorecer será inevitable el cierre, con todo el perjuicio económico que ya existe y que será complicado salir tan fácilmente.

De rebote

Casi todos los integrantes de Morena tuvieron reunión fraterna este fin de semana y no hablaron de futbol o cocina: Santiago Nieto, el senador Juan José Jiménez, “Chucho” Méndez, Ángel Balderas, Jorge Luis Montes Nieves y Beatriz Robles Gutiérrez, atentos a lo que viene; obviamente, Gilberto Herrera no asistió porque tiene cosas más importantes que hacer. Anda en el ajo, dicen.

