Expediente Q

Ridículo





Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que el uso del cubrebocas impulsará relanzar con mayor éxito la economía de México, y es que dice que la pandemia durará más de lo previsto y mire que se guía por los datos de Hugo López Gatell.

El funcionario federal con estudios en el extranjero, está convencido que el uso de este implemento puede salvar vidas y además permitir que la actividad económica siga su marcha, sin mayores sorpresas; dijo palabras más, palabras menos que es uno de los elementos más importantes para protegernos y que permita relanzar con mayor éxito la economía, es el uso del tapaboca; esto fue durante su participación virtual en el Consejo de la Cámara Nacional de Industria la Transformación en México.

De hecho felicitó a los industriales por llevar cubrebocas y caretas durante sus reuniones de trabajo, Arturo Herrera mostró su cubreboca y dijo que él estaba cumpliendo y que lo está haciendo de manera responsable porque los escenarios hacia el futuro pues indican que seguiremos con estos implementos.

La realidad es cruel con este funcionario y es que no es la primera vez que el presidente de México, Andrés Manuel López obrador lo pone en ridículo, porque asegura que el uso del cubrebocas no tiene nada que ver con la reactivación económica, dice el presidente al ser cuestionado sobre lo que aseguró el secretario de hacienda que “no pues creo que está muy desproporcionado ojalá y fuese eso, sí el cubrebocas fuera opción para la reactivación de la economía me lo pongo de inmediato”

El presidente fue más allá y le dio la palabra en el show mañanero al secretario de hacienda, para que explicar a su comentario sobre el uso del cubrebocas y no le quedó más que con mucha vergüenza asegurar que había hecho una analogía para decir que la reactivación económica era con medidas de cuidado, era para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos; Herrera es de los funcionarios que ha dado positivo a Covid-19 y seguramente sabe de los efectos de la pandemia y de los cuidados que debe de tener, pero su jefe tiene otros datos y otra forma de pensar.

Tengo la impresión que Arturo Herrera, es de esas personas por las que el presidente de México, siente desprecio y lo digo por la formación que tiene el titular de hacienda, estudiado en escuelas de economía, posgrados en el extranjero y gusto por las buenas marcas de ropa entre otras cosas; suficiente para encajar en perfil neoliberal, de esos que le han hecho tanto daño al país según las palabras del presidente de México.

Qué difícil papel de este funcionario, es complicado lidiar con eso y sobre todo muy expuesto ante miles de mexicanos.

De rebote

Otro capítulo en el vodevil que encabeza el PRI en Querétaro, por segunda ocasión el Tribunal Electoral, ordena la restitución inmediata de Juan José Ruiz y el Comité Estatal de ese partido, a través de un boletín justifica con enredos que no se moverán ni un centímetro.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar