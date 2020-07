Expediente Q

Terapias





Crecen las adicciones en México y en Querétaro; durante la jornada de sana distancia (confinamiento) y es que en muchos de los casos, según los expertos, las personas llevan al límite sus emociones y no tienen manera redireccionar sus emociones, por lo que terminan consumiendo drogas o alcohol. Pero lamentablemente no en todos los Centros tienen la capacidad de apoyar a las personas que están atravesando por esta terrible situación, pues en la entidad sólo 25 centros cuentan con una calificación aprobatoria mientras que 75 anexos están reprobados por la Comisión Nacional para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El Comisionado Estatal contra las Adicciones en Querétaro sugiere que antes de ingresar a una persona en algún centro o anexo se haga una evaluación con un especialista contra adicciones y es que más del 50 por ciento de los casos pueden salir adelante las personas con un tratamiento ambulatorio que no requiere internamiento, lamentablemente los casos de internamiento en anexos no son la mejor opción porque hay resultados de maltrato y de tortura, situaciones que no mejoran los padecimientos de las personas.

Hay que tener cuidado: 25 centros tienen una calificación aprobatoria y hay 75 anexos que están reprobados y sus métodos más que rehabilitar son un impedimento para las personas en salir adelante y accesar a una rehabilitación integral.

Desde la Legislatura también buscan que otro tipo de terapias como las de conversión para que personas sean “curadas” de homosexualidad no sean permitidas en la entidad.

