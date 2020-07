Expediente Q

Caemos





México sufre un derrumbe histórico en su economía durante el segundo trimestre del 2020, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una reducción real de 18.9 por cierto en su referencia anual.

En el caso de Querétaro, la economía registró una caída del 4.1 por cierto. El Producto Interno Bruto de México registró una caída histórica del 17.3% en el segundo trimestre de 2020, según la estimación preliminar de INEGI.

Esta es la mayor caída desde que el INEGI registra la actividad económica y mucho tiene que ver la pandemia pero también hay que decirlo, ya estábamos enfermos en economía y las cosas no marchaban bien como se esperaba y como se había prometido.

Hay una crisis de salud que no se ve para cuando y lo peor de todo es que las medidas implementadas no estàn funcionando y sobre todo, se alienta desde las más altas esferas a no protegerse y eso traerá más saturación en los servicios de salud y lo peor de todo es que habrá necesidad de jalar más recursos de donde sea necesario, el gobierno ya se ha recurrido al endeudamiento aunque lo niegue y la realidad que nos espera el año entrante será muy delicada.

Lo estaremos viendo en el diseño y conformación del presupuesto del año entrante que no alcanzará para nada y lo peor de todo es que hay proceso electoral y en año electoral y con los bolsillos afectados y además con la población enferma y seguramente con más muertes, que afectan y partirán familias.

La pandemia para muchos no es cosa para tomarse con seriedad, hay desde el gobierno federal un interés por distraer la atención con espectáculos que supuestamente acabaran con la corrupción; casualmente el proceso jurídico de Emilio “L” tardará seis meses y alcanza para que empate con el inicio del proceso electoral. Casual

De rebote

Hay un señalamiento delicado en redes sociales, que apunta a un presunto abuso sexual de un diputado federal suplente, hay una víctima que pide justicia y que asegura que hay querella.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar