Expediente Q

Golpe

Tremendo golpe a la delincuencia en la zona centro del país, si en realidad José Antonio “N” El Marro, era el responsable del aumento exponencial de los homicidios, robos, secuestros, cobros de piso y huachicol, las cosas se supone tendrán que mejorar de manera importante en la región centro.

Durante los últimos cuatro años esta banda delincuencial de Santa Rosa de Lima (así la catalogan las autoridades) sembró el terror en la región, al presuntamente controlar un catálogo de delitos que estaban impactando de manera lamentable en la región centro bajío.

El grupo delictivo, evidentemente impactó en Querétaro y algunos de sus seguidores y operadores realizaron algunas actividades en esta tierras, incluyendo actividades delictivas obviamente; el Huachicol en Querétaro, tuvo una disminución importante en la zona de Corregidora y hay que reconocerle a las autoridades locales la importancia que le dieron a no permitir que las corporaciones policiacas se corrompieron en su totalidad.

Hay otro tema que ahora se debe de atender y le corresponde a la autoridad federal en coordinación con las autoridades estatales y es la operación de otros grupos delictivos que obviamente se disputaran lo que la banda recién golpeada dejará presuntamente de hacer.

La zona de Celaya y Apaseo resultó ampliamente golpeada económicamente sobre todo en la actividad empresarial y comercial, provocó el cierre de negocios y el traslado de otros a Querétaro; la pandemia y la jornada de sana distancia viene a dar el tiro de gracia a mucha actividad comercial y este golpe de las autoridades, abre un poco de esperanza.

A pesar de las medallas partidistas que inmediatamente se quisieron colgar los políticos, la detención del personaje es un ejemplo de coordinación gubernamental y esperemos que así continúe porque los ciudadanos solamente eso esperamos en bien de todos.

De rebote

Julio fue el mes con más contagios de Covid-19 en Querétaro, algo no se hizo bien y tendremos que pensar muy bien todos, las acciones que hay que tomar para evitar mayor contagio y muerte en nuestra entidad, la autoridad no puede obligarnos a no salir porque se comprobó que eso también afectó, ya es un asunto de conciencia.

