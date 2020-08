Expediente Q

Comisiones





Cuando en este país se quiere dejar pasar algo y que no se llegue a nada, entonces se crea una comisión especial o una comisión de la verdad, para llegar a nada y es que ejemplos de comisiones hay muchos y no paran cuando se quiere que algo no avance.

Ahora en el multi publicitado caso ERLA el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propone que en los próximos días su partido impulse la creación en la Cámara de Diputados de una "gran comisión de la verdad" integrada por legisladores, para dar seguimiento a los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Asegura que ayudarán en las tareas de la Fiscalía General de la República (FGR) y "también tendrá que investigarse gobernadores que en este momento están en activo, todas las denuncias todos los señalamientos nos indican que el gobernador de Querétaro (Francisco Domínguez) y de Tamaulipas (Francisco Javier Cabeza de Vaca) tuvieron una participación en estas actividades que en un momento la justicia declarará si fueron ilegales o no".

Lo cierto es que ERLA y sus declaraciones son todo un misterio y solamente se adelantan cosas en notas de prensa pero la FGR no dice mucho por el presunto “sigilo” en la investigación, que trata a ERLA como invitado VIP a su país después que lo sacaron de una prisión en España.

Las comisiones de la verdad en México normalmente sirven para que no pase nada, para tomarse fotos y ganar adeptos de diversos movimientos. Sobre todo cuando se acercan las temporadas electorales, los partidos de oposición son los principales interesados en crear estas comisiones que no sirven de mucho y que seguramente veremos otra versión corregida de un elemento que en el pasado no ha servido de mucho.

De rebote

“Ciclistas” en Querétaro aseguran que hubo detención arbitraria de sus colegas sobre ruedas, pero la Policía Municipal asegura que los encontró en plena pinta de paredes con todo y lata de pinturas, esperemos que no sean además de esos rodadores que andan por las calles en sentido contrario y a toda velocidad.

