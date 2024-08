Expediente Q | Abasto

El abasto de medicamentos es un tema fundamental para el sistema de salud pública en México; la situación varía considerablemente entre estados y depende de múltiples factores, incluyendo la gestión gubernamental, la infraestructura de salud, y la logística de distribución.

En el caso de Querétaro, la mejora del abasto de medicamentos pasó del sexenio pasado del 50 por ciento al 70 por ciento durante la administración de Mauricio Kuri González, es un avance significativo; esto indica un esfuerzo por parte del gobierno estatal para fortalecer el sistema de salud y garantizar que más personas tengan acceso a los medicamentos necesarios.

A nivel nacional, el abasto de medicamentos ha sido un problema constante y hay tragedias que se platican por esta razón, hay problemas recurrentes como la escasez de ciertos medicamentos, retrasos en la distribución, y dificultades en la cadena de suministro; esto ha llevado a un debate sobre la eficiencia de los procesos de compra y distribución, la transparencia en las licitaciones, y la necesidad de mejorar la coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y proveedores. El reciente intento y ocurrencia de la megafarmacia que tampoco ha solucionado las cosas.

La salud es un tema con el que no se debe de jugar pero parece que no importa porque a las autoridades el tema de la salud es hasta para jugar con el asunto de igualarla a Dinamarca. La opinión pública en México respecto al abasto de medicamentos suele estar dividida, por un lado, se reconoce el esfuerzo de las autoridades para mejorar la situación, especialmente en un contexto de pandemia y crisis económica; por otro lado, persisten críticas por las deficiencias y las ocasiones en las que las personas no pueden acceder a los medicamentos que necesitan.

En resumen, aunque hay avances importantes en algunas regiones, como en Querétaro, el abasto de medicamentos sigue siendo un reto complejo a nivel nacional, que requiere de soluciones integrales y coordinadas para garantizar el derecho a la salud de toda la población; esperemos que pronto se pueda hablar de un abasto al 100 por ciento en Querétaro.

DE REBOTE

La oposición al gobierno panista nos está dando una probadita de lo que viene en los siguientes años, manifestaciones y señalamientos a todo y contra todo; el jenízaro principal del senador Gilberto Herrera, el otro lioso de Bernardo Romero, está listo para mostrarle a los ciudadanos, lo problemático que es vivir en Querétaro, obvio desde su particular punto de vista y sobre todo cuando se ha vivido del presupuesto aunque sea de la educación.