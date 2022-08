Una fotografía del diputado Paul Ospital tomándose un cafecito con el dirigente de Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes despertó el sospechosismo de muchos actores políticos, y es que meses antes el exdirigente priista había firmado un acuerdo con los diputados de Morena en la Legislatura (no todos) para volar en escuadrón como en la aviación y sacar adelante iniciativas en común. Obviamente tampoco van los otros diputados del PRI, solamente Ospital y sus ideas.

Los “renegados” de ambos partidos van juntos Paul Ospital, del PRI, y Andrea Tovar y Juan José Jiménez de Morena, pretendían hace unos meses aumentar el número de legisladores que integran las comisiones así como acelerar los procesos legislativos presentados por la oposición; es como un mini grupo legislativo que podría calificarse como un pequeño “Primor”

Andrea Tovar y Juan José Jiménez no tienen la mejor de las relaciones con su coordinador de bancada Armando Sinecio, no lo ven como líder porque cuando ellos han querido “sangre” no son apoyados en sus planteamientos como por ejemplo, la comparecencia de funcionarios después de los hechos violentos del estadio Corregidora y que finalmente sí fueron a comparecer y que fueron despedidos posteriormente; tampoco están de acuerdo en que no se oponga a los nombramientos de mesa directiva en la legislatura y que incluso termine apoyando a los panistas.

Morena y el PRI tienen prácticamente 4 bancadas en la legislatura y es que están divididos como agua y aceite; Paul Ospital, no se halla con Graciela Juárez y Juan Guevara, digamos que les cuesta la comunicación y no hablan el mismo idioma.

Por eso el cafecito de Paul Ospital y Mauricio Ruiz, levanta suspicacias y es que Paul, se supone debería andar más cerca de los panistas y perredistas por aquello de la alianza federal.

DE REBOTE

Para el gobernador del estado Mauricio Kuri, el respeto a los valores y vivir en un estado de derecho será parte fundamental de su administración y no dude que sea un tema en el que se insista en los próximos años.