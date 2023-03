Expediente Q | Aguas

Según la constitución política de nuestro país, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Le cuento esto porque ahora resulta que en Hidalgo nos quieren limitar el aprovechamiento del agua a los queretanos, el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, se arma de valor y dice que no permitirá que el agua de Zimapán venga a Querétaro, al argumentar que existen comunidades de su entidad que no tienen este líquido y para ser honesto ese es su problema, ya que al menos el gobierno de Querétaro, busca como solucionar el problema de los queretanos y resulta que el morenista, ni les resuelve a los suyos y no quiere que acá, se resuelva el asunto tampoco; al puro estilo morenista “O bien vendido o bien podrido”.

Por lo pronto ya entabló comunicación con el gobernador de Querétaro, para hablarle de sus pretensiones “sociales” y de trabajo para solucionar el problema que se pueda presentar; tendrá que haber obligadamente mesas de trabajo entre los dos gobiernos, a las que se sumará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como órgano rector de este caso.

La solución a los problemas del agua de Querétaro, está en las aguas nacionales y no son propiedad de las entidades federativas porque eso lo define el gobierno federal, que tiene la obligación de mediar y sobre todo de aplicar la ley de aguas nacionales para la satisfacción de todos los mexicanos.

Lo que creo no se vale es que no soluciones una problemática en tu entidad y además busques que tus vecinos tampoco tengan alternativas; el diálogo y acuerdo servirá de mucho en este caso.

DE REBOTE

Se comienzan a colocar las primeras trabes que soportan los pasos elevados en la avenida 5 de febrero, con esto la obra comenzará a tomar forma y se deja de paso la cimentación que no es muy vistosa y que daba la sensación de la falta de actividad.