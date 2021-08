Expediente Q | Alerta

Parece increíble, pero después de más de un año seguimos hablando de las medidas sanitarias para evitar contagios de la Covid-19. Tal pareciera que no hemos aprendido, que los cientos de contagiados en nuestro círculo cercano no bastan; que las pérdidas humanas, y vaya que todos hemos tenido casos cercanos de seres queridos que han perdido la vida a causa de esta enfermedad, no han dejado un aprendizaje para cuidarnos y tomar muy en serio las cosas.

Hoy la tercera ola de contagios a muchos les molesta y se llegan a hacer cuestionamientos absurdos, como criticar la realización de las elecciones constitucionales del pasado 6 de junio; buscan el pretexto y buscan también “tenebra” donde no hay; se trata de un tema del cuidado de la salud personal que en poco de corresponde la autoridad estar inhibiendo fiestas y reuniones de personas irresponsables.

La vacunación avanza de manera lenta pero eficaz y esto no quiere decir que sea el momento de regresar a las clases presenciales en las escuelas del país.

La población joven es de las más afectadas con la situación actual de contagios; una vez más la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García, insiste que no es el momento de regresar a las aulas por el riesgo que implica.

Nuevamente, hizo un llamado a las autoridades estatales a reconsiderar el regreso a clases presenciales en agosto en el estado; aunque las autoridades ya informaron que será de manera gradual.

El cambio de escenario en Querétaro debe darse, aunque el sector económico no esté de acuerdo, no podemos darnos el lujo de aumentar contagios, no en centros educativos o en comercios.

De rebote

Enfático y contundente Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro, asegura que las carteras de Educación y Salud serán ocupadas por mujeres y, en el caso de Seguridad Ciudadana, que será un hombre y no repetirá en el cargo el actual titular, a pesar de sus innegables resultados.

