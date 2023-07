Expediente Q | Aliado

“Hoy con tristeza, pero en un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad por México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y, por supuesto, por el momento político que vive nuestro país”.

Es un fragmento del discurso de renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, quien abandonó las filas del PRI que tanto le dio, pero que después le quitó; eso ya no le gustó y mejor los abandonó.

Dicen los que dejan el PRI que está extraviado, ausente y con una dirigencia soberbia, que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse de la sociedad; muy cierto en palabras de los que dejan al tricolor.

Esta es una parte de la historia, porque en los hechos Osorio Chong, abandonó al PRI desde el 2015, al menos en el caso de Querétaro.

Leyendas urbanas documentadas saben perfectamente de la operación política de Osorio, en contra de su enemigo político José Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, que por ganarse la confianza de Enrique Peña Nieto, iría al gabinete presidencial al entregar buenas cuentas en Querétaro, eso no lo permitiría Osorio y operó en contra de Roberto Loyola, que tuvo que pagar los platos rotos de esa enemistad.

No hay que quitarle su mérito al PAN en el triunfo del 2015, pero tampoco podemos ignorar toda la operación del “Señor Kors” en aquellos años, que dejaron al PRI sin el refrendo de su triunfo en las urnas y con la alternancia para los queretanos.

La historia se repitió en el 2021 cuando Osorio Chong, como senador priista estuvo en Querétaro, en un par de ocasiones para apoyar a su amigo Mauricio Kuri, candidato del PAN al gobierno de Querétaro, pero a la candidata de su partido ni siquiera le avisó de sus visitas y mucho menos declaró públicamente que le brindaba su apoyo para el triunfo priista en Querétaro; Abigail Arredondo, lo sabe y podría contarnos mucho de Osorio.

Miguel Ángel Osorio Chong, dejó al PRI hace muchos años, no en este 2023, Osorio un personaje muy oscuro que desde hace tiempo, ya no apoyaba a su partido porque ya no estaba en las esferas de decisión del tricolor, lo de ayer fue puro lanzamiento de campaña para otra cosa.

DE REBOTE

Entre los miembros de la organización “Congruencia por México” que encabeza Osorio Chong, se pudo ver en primera fila al ex presidente del PRI Braulio Guerra Urbiola. Un dato para tomar en cuenta.