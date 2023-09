Expediente Q | Alianza

El Frente Amplio Por México, ya tiene coordinadora de sus trabajos y con esto también tiene candidata a la presidencia de la República, Xóchiltl Gálvez, será la candidata si otra cosa no sucede del PAN, PRI y PRD.

Con esta determinación la consulta que se llevaría a cabo, no tiene razón de ser y sobre todo porque la candidata Beatriz Paredes, ya aceptó que las encuestas para dirigir el Frente, no le favorecen.

Ya hay una figura visible en la oposición y la señora X tendrá que cuidarse mucho en los pasos que de aquí a Febrero del año entrante que la competencia esté muy cercana, de hoy a esa fecha muchas cosas pueden pasar.

Los que tendrán que definir muy pronto son los comités y dirigencias de los estados para conformar alianzas y candidaturas comunes porque imagínese, en lo federal PRI y PAN jurándose amor y por ejemplo aquí en Querétaro, enfrentándose en las urnas y criticando las acciones de gobierno y de partido.

No veo tampoco como el PAN le quiera soltar candidaturas al PRI y mucho menos al PRD y ese será un asunto que se tendrá que arreglar en las cúpulas y padecer en los estados.

Por lo pronto los priistas preparan las matracas y las banderas para apoyar a la que será su candidata presidencial; en Querétaro el PAN tendrá que definir qué hacer con Abigail Arredondo, María Alemán, Paul Ospital, Chela Juarez, Juan Guevara y una larga lista de activos priistas que prenden sus veladoras para ser tomados en cuenta.

Estos partidos buscan un gobierno de coalición en el caso de ganar las elecciones y ese es otro punto que no veo como se pueda lograr en lo local, no veo al PAN permitir que los priistas tomen decisiones de gobierno, si acaso será una agenda legislativa no veo más.

DE REBOTE

Carlos Mier, experto en temas de seguridad, incursionará en la política partidista con Movimiento Ciudadano, será en San Juan del Río, donde el ex secretario de seguridad de aquel municipio buscará coordinar los trabajos de este partido, que primeramente necesita el registro local.