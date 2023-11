Expediente Q | Alianzas

El Frente Amplio por México (FAM) avanza con su candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien se consolida como precandidata del PAN y PRI para enfrentar el proceso del año entrante.

Están decididos y seguramente así se enfrentarán en las urnas con el apoyo de un maltrecho PRD que aporta muy poco en la ecuación electoral.

En Querétaro queda más que claro que el frente será a medias y de plano no existirá y es que cuál sería el caso de estar impulsando a una candidata presidencial y estarse “peleando” por la capital y otros municipios.

El gobernador Mauricio Kuri González, aseguró que en Querétaro, un acuerdo electoral del FAM está sujeto a la competitividad electoral de los partidos y no en todos los cargos.

El número uno en decisiones políticas le dice al PAN, que su sugerencia es que la alianza con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Demócrata debe replicarse sólo donde requiere fortalecerse.

Hay municipios por ejemplo donde el PRI no fue competencia efectiva para el PAN y es ahí donde prefieren ir solos para no subir al templete a quienes no les aportarán mucho.

Básicamente el PAN decidirá en dónde sí quiere y necesita al PRI y al PRD y les avisará qué harán al respecto; ese FAM no tiene mucho futuro y de tenerlo hay poco sentido para que hagan campaña juntos.

En lo dicho, en el famoso frente solamente tendrá espacio para panistas (y eso) priistas y perredistas entrarán a cuenta gotas y será muy complicado para ellos hacer campaña, porque serán amigos y rivales.

DE REBOTE

Las medias verdades de la Comisión Federal de Electricidad, sin duda han afectado a muchas personas en la zona de Juriquilla y es que el fluido eléctrico no regresó a la normalidad, después de la explosión en la subestación de Juriquilla. Las afectaciones son incalculables y la impotencia es muy grande.