Expediente Q | Alianzas

Hablando de alianzas, la búsqueda del Senado de la República para Querétaro es una alianza que se ve fuerte y no porque lo diga este columnista, sino por los hechos reales que se están viviendo está en la fórmula que conforma Lupita Murguía y Agustín Dorantes.

Estos dos contendientes al Senado de la República por mucho se les ve mayor organización y trabajo que a la fórmula retadora que tiene Santiago Nieto y Beatriz Robles y le digo ¿por qué razones?, para empezar Nieto y Robles rara vez hacen campaña juntos y carecen de un apoyo de la estructura nacional.

Y es que en política lo que parece es y justamente la lejanía de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum se nota y es evidente al dejar las visitas a Querétaro para mejor ocasión, y es que no es que Querétaro como corredor panista, no le importe pero prefiere su equipo de trabajo llevarla a lugares donde el ambiente sea más propicio para la candidata y no justo en este inicio de campaña someterla a un posible desdén.

Hay que tomar en cuenta una cosa también y no dejar de lado a Beatriz Robles, pase lo que pase ya es senadora de la República y difícilmente podrá revertirse ese resultado, su militancia, su participación, y sobre todo las reglas de equidad género la tienen en esta encrucijada y ella sabe que tiene que aprovecharla y hacer valer el liderazgo que esta coyuntura le ofrece.

Las campañas al Senado son interesantes y en el caso de Lupita y Agustín están empeñados en seguir la instrucción que dice el librito de campaña al pie de la letra, y es que no quieren que para nada está elección se les complique.

Las campañas al Senado son 90 largos días, es como un pequeño maratón con un cierre que tiene que ser espectacular, pero con un paso que no canse.





DE REBOTE

En San Juan del Río secreto a todas voces que una importante funcionaria del gobierno municipal, antes de checar tarjeta en el Centro Cívico, pasa primero a hacer lo mismo en una importante empresa de químicos. Le pido nada más un favor: que no le digan a Sandra Camacho, la presidente municipal interina porque se puede molestar.