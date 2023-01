Expediente Q | Anayas

El grupo de jóvenes que desde hace muchos años acompaña a Ricardo Anaya y hoy conservan ese grupo político al interior del Partido Acción Nacional (PAN) ya sin la presencia física del ex candidato presidencial, ha tomado la decisión de competir y de manera sería al interior de su partido para ganar la mayoría de espacios en el momento de definir las candidaturas de este partido de cara al 2024.

Es el caso de Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, que ni se ha bajado y mucho menos desiste en la intención de buscar la candidatura al Senado, muy a pesar de que algunos panistas creen que se conformaría con ver a Luis Nava, aspirar a esta candidatura; sigue de manera intensa y frontal en busca de este espacio y hace todo por entregar buenas cuentas en Corregidora y poder también formar parte de la decisión de su sucesor.

Otro caso es Felifer Macías Olvera, que tampoco ha dejado intención de buscar ser candidato a la presidencia municipal de Querétaro, y lo hemos visto con ánimo renovado en los últimos días, insistiendo en ser una de las mejores opciones también para la capital del estado; la experimentada Guadalupe Murguía, podría llevar la mano para esta candidatura no todo está dicho, porque Lupita podría ser también la carta fuerte para encabezar la fórmula del Senado y eso abriría muchísimo la posibilidad de Felifer, para aspirar a ser el candidato a ese cargo.

Los que al parecer eran los rivales más débiles en la competencia panista, como, se empoderan y siguen compitiendo de manera frontal; hay muchos más que están en busca de espacios pero sin duda estos dos de los que hemos hablado, en este momento darán la pelea y ya resistieron en una ocasión no ser del todo apreciados por el gobernador en turno, habló de Francisco Domínguez Servién, que si bien no los neutralizó pero tampoco los apoyó.

Este grupo seguirá mostrando sus cartas y sin duda no importa que Ricardo Anaya, no esté presente y seguramente no lo estará en el 2024 ni en México y tampoco en las boletas.

DE REBOTE

Morenistas afines a Marcelo Ebrard acompañaron este domingo a Santiago Nieto a su evento de lanzamiento de candidato al senado y de apoyo al canciller, que es posible que el 5 de febrero los acompañe a un evento para formalizar sus redes de apoyo en un sector de la 4T.