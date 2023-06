Expediente Q | Anexos

Apenas el pasado 20 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a un hombre por su probable intervención en la muerte de una persona que estaba interna en un anexo en la comunidad de Saldarriaga, El Marqués.

Según las primeras investigaciones se conoció que la causa del deceso fue estrangulación, en las investigaciones se supo que uno de los empleados del anexo, al intentar controlar a interno aparentemente le provocó las lesiones que le quitaron la vida.

Son muchos años que se intenta la regulación adecuada en los centros de rehabilitación en Querétaro, después de agresiones, violaciones derechos humanos, y decesos ocurridos en varios de estos sitios en diferentes partes de Querétaro, donde hay cerca de 130 espacios conocidos como anexos y muchos de ellos con prácticas inadecuadas para el tratamiento de las adicciones; autoridades de salud buscan constantemente revisar y sancionar para que estos espacios cumplan con las prácticas mínimas de respeto porque lo cierto es que la normatividad es ambigua en nuestro país.

Recientemente el fiscal general del Estado Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó la existencia de denuncias relacionadas con lesiones, homicidio y privación de la libertad en algunos de estos centros de la entidad; situación genera preocupación, lleva incluso a la apertura de carpetas de investigación y supervisión exhaustiva respecto a estos temas.

Ahora con la eliminación y relajación de varias normas oficiales de salud en nuestro país el panorama no es bueno para contar con centros especializados y sobre todo con centros donde de verdad se ayude a las personas a controlar la adicción; no hay esfuerzos suficientes de las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir adicciones y muchas veces no es por falta de voluntad sino de recursos que son empleados en otras necesidades apremiantes.

DE REBOTE

Desde el 2018 compradores de lotes para fraccionar en El Encino, El Roble y Quercus, (Grupo Camelot) en Huimilpan, compraron terrenos con amenidades de ensueño, campo de golf, club hípico, amplias áreas verdes, piscina y agua suficiente para mantener un espacio acogedor; dicen los afectados que las autoridades municipales de Huimilpan, dicen no tener ningún documento de sesiones de cabildo donde se autorizó este desastre plagado de corrupción y mañas al puro estilo verde.