Expediente Q | Aniversario 

El modelo de brindar seguridad en los últimos años ha cambiado y es que el contar con un policía en cada esquina, ya no es una de las premisas de los cuerpos de seguridad pública.

El contar con academias que gradúan policías al mayoreo tampoco es una de las principales actividades de las administraciones municipales y sobre todo porque la complicación de los controles de confianza, provocan que muchos de los aspirantes se queden en el camino de la carrera.

El C4 en la capital cumple, es catalogado como el más moderno del país, se cumplieron estos años, de la puesta en marcha de este Centro de Comando Control, Comunicación y Cómputo C4 capitalino; cuenta con el videowall municipal más grande de Latinoamérica y que fue parte del compromiso de Luis Nava, por invertir sin precedente para la seguridad de las familias queretanas.

En sintonía con las palabras del gobernador Mauricio Kuri, de que la seguridad es el bien más preciado que tenemos los queretanos, Nava creció en tres años un 98 por ciento el capital humano del C4, incorpora 3 mil nuevas cámaras a la red de video vigilancia y eso finalmente sirvió para recuperar, por ejemplo, más de mil 500 vehículos que tenían reporte de robo.

Este C4 también ha salvado vidas, ha apoyado labores de parto, y ha logrado la detención de personas, a las que han agarrado como se dice coloquialmente, con las manos en la masa.

Algo hay que reconocer, Querétaro cuenta con esta infraestructura de alto nivel, que ningún otro municipio tiene. Y finalmente, todo ese inmueble y tecnología ha servido para dar resultados a una población cada vez más exigente en el aspecto de la seguridad.

El reto es grande, pero Nava ha mostrado que en cuestión de seguridad no escatima recursos, ni tecnología, para darle la tan anhelada tranquilidad a Querétaro. No muchas entidades pueden presumir de los niveles de seguridad que hay en la entidad; no debería pasar ningún hecho lamentable pero eso es prácticamente imposible pero en esa materia estamos preparados y los recursos se han invertido de manera responsable.

DE REBOTE

“Si en PRI el PAN no gana Querétaro” fue la frase que definió la visita de Alito Moreno a Querétaro, el dirigente nacional del tricolor, dejó lo que parece ser su última palabra para una posible alianza en la entidad, el PAN no lleva prisa y en Noviembre define; por otro lado Francisco Domínguez, ex gobernador de Querétaro, asegura que en 2024 lo único bueno, es que la actual dirigencia nacional de su partido ya se va. Pinta bien el escenario.