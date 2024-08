Expediente Q / Antros

La vida nocturna en Querétaro enfrenta retos importantes, como todas las grandes ciudades y destinos turísticos de nuestro país; esta actividad ha sido históricamente emocionante, diversa y una parte esencial en la válvula de escape para la contención social, la generación de empleos y desarrollo económico.

Sin embargo, en los últimos años este panorama se ha visto empañado por la creciente inseguridad y convertirse en un atractivo para el crimen organizado, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad en los antros y bares.

La presencia de criminales en la vida nocturna no es un fenómeno nuevo, pero sí ha adquirido una dimensión alarmante en la última década; muchos de estos establecimientos se han convertido en puntos de interés para las organizaciones criminales, no sólo como lugares para la venta de drogas, sino también como espacios para el lavado de dinero, extorsión y, además, centros de diversión para integrantes de grupos delictivos y sus imitadores; en algunos casos como campos de batalla entre grupos rivales (en Querétaro este último punto no es realidad).

Los antros y bares, que alguna vez solamente fueron refugios de diversión y entretenimiento, ahora son vistos con sospecha y precaución; la posibilidad de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado se ha vuelto una preocupación real para muchos jóvenes que buscan disfrutar de una noche de fiesta.

Esto no sólo afecta a la seguridad de los clientes, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local, pues muchos clientes optan por evitar estos lugares, afectando los ingresos que alguna vez fueron una fuente importante para los trabajadores de este sector.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar medidas de seguridad, como operativos policiales y campañas de concientización, la realidad es que la influencia de los malandrines en la vida nocturna sigue siendo un desafío difícil de erradicar.

Mientras en nuestro país se siga glorificando al "narco" como un símbolo de poder y éxito, se normalizará la violencia y distorsiona la realidad en los jóvenes, creyendo que este estilo de vida es el camino; no podemos permitir que lo que antes era un espacio de alegría y diversión, se convierta en un entorno peligroso y, en muchos casos, mortal.

Los lugares que alienten la cultura “buchona” siempre serán un riesgo y ahí la autoridad debe utilizar un criterio muy exigente.

DE REBOTE

Cercanía con el gobernador y por tener conocimiento de temas de seguridad y gobernabilidad, no descarten de ninguna forma a Carlos Alcaraz como integrante de la terna que mandará el gobernador del estado Mauricio Kuri, en las siguientes horas, a la Legislatura del Estado para encabezar la Fiscalía General de Justicia de Querétaro.