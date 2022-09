Expediente Q | Antros

Una preocupación importante para las autoridades, es sin duda la vida nocturna de Querétaro, y es que de no tener cuidado podría convertirse en un grave problema, los acontecimientos en los últimos días llevan a replantear la forma en que la gente acceda a estos lugares de entretenimiento y diversión a los que evidentemente tiene derecho y además son empresas que generan empleos e importantes dividendos a las arcas municipales y estatales.

Las personas que se encargan de la seguridad en los centros nocturnos, sin duda deben estar capacitados y deben de pasar los filtros necesarios para no involucrarse con personas dedicadas actividades ilícitas; los encargados de seguridad de los antros también deben de vigilar que el consumo de alcohol, no lleve a jóvenes agredirse bajo las efectos de bebidas embriagantes; los administradores de estos lugares también deben estar al pendiente de qué se cumpla con la normatividad de no permitir entrada a menores de edad.

Recientemente se escucha que las autoridades municipales prepararán una estrategia parecida a un programa que existió hace algunos años y se llamó “Antro consentido” dónde se supervisaba y vigilaba que los centros nocturnos cumplieran con la normatividad y de esta manera evitar problemas entre los asistentes.

En las últimas tres semanas en los operativos del municipio han sido revisados 19 centros nocturnos, de los cuales cinco fueron acreedores de un acta y dos fueron clausurados. Las clausuras fueron realizadas por no cumplir con disposiciones de Protección Civil, por la presencia de menores de edad, entre otros casos.

En promedio de 500 mil pesos son las multas por violar la reglamentación y llegar hasta la propia clausura.

Hoy salir a divertirse debe ser una responsabilidad compartida desde casa, la autoridad y los empresarios.

DE REBOTE

Las personas asesinadas a las afueras de los antros Epifanio y El Rey; estaban profundamente ligados a los dos establecimientos y al propietario del lugar; un problema es que el día de los hechos, nadie quiso hablar con la verdad y dieron versiones distintas a la policía de primer respondiente ¿Por qué desde el entorno del antro complicaron la información?