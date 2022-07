Era tanto su amor a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que hasta se quería quedar con ella y sus bienes inmuebles, es el caso de Jesus Llamas Contreras, que se quiso quedar con todos los bienes, muebles e inmuebles, propiedad de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, así como de 38 concesiones para el servicio público de taxis, en favor de “los trabajadores cetemistas”.

Pasaron tres años para que se resolviera el litigio por los bienes de la confederación que Chucho Llamas, tuvo que devolver y ya se quedó sin CTM, sin Fuerza Por México y sin CATEM pero eso sí, es uno de los más importantes representantes de trabajadores en el estado, eso todavía nadie se lo puede quitar.

Fue el líder eterno de la CTM Fidel Velázquez, que en 1985 inauguró este edificio en la colonia El Marqués, ante miles de trabajadores presididos por Rafael Camacho Guzmán, gobernador de Querétaro, Antonio Domínguez Trejo y Ezequiel Espinosa Mejía. Eran los días del partidazo y de la fuerza de esa central obrera.

Hoy la CTM ya no agrupa a la mayoría de sindicatos en el estado y su representación en los gobiernos ya no es importante, son pocos los espacios que ocupan en los congresos estatales y la forma en la que se hizo sindicalismo ya no es la misma.

Lo más importante del patrimonio de la CTM estuvo a punto de perderse por la ambición de una sola persona pero líderes como J.Cruz Araujo, defendió para la central obrera sus intereses y lo han recuperado al 100 por ciento y hoy regresó a sus legítimos propietarios que son los trabajadores de Querétaro, afiliados a CTM.

Qué pasará en un futuro con ese patrimonio, está por verse pero los tiempos han cambiado y ya nada será igual.

DE REBOTE

El secretario de seguridad pública y tránsito de El Marqués, Javier Cortes, se reunió con reporteros que fueron agredidos por personal de la empresa de transportes Yako, ofreció respeto al trabajo periodístico e informó sobre las investigaciones internas para deslindar responsabilidades; esperemos que las policías municipales y sus directivos entiendan con quien tienen el compromiso; es con los ciudadanos y con sus alcaldes, no es con un grupo de poder.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar