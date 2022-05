Expediente Q | Atorados

El transporte público en Querétaro sigue y seguirá siendo un problema delicado y esto será por lo menos durante este año; los concesionarios que presumen en sus redes sociales ser profesionales de la movilidad y con una amplia trayectoria en el transporte público de nuestro país, simplemente no han podido o querido solucionar el problema en Querétaro.

Mobility ADO no da pie con bola y alquilarse como operador de la empresa Móvil Qrobús no es atractivo para las personas, ya que son jornadas largas de trabajo y con salarios ínfimos; las unidades que compraron con todo y concesión, o sea los camiones chinos, tampoco son rentables y no dejan de dar problemas mecánicos.

En Querétaro los reclamos caen en el Instituto Queretano del Transporte (IQT) y la verdad es que los responsables son los concesionarios el IQT solamente regula y sanciona el pésimo servicio que brinda el concesionario de transporte en el estado.

El gobernador Mauricio Kuri hace alguno días ya dio el primer aviso y dijo que si el concesionario no puede, pues que deje el espacio para alguien que pueda prestar el servicio en el estado; una zona metropolitana de primera y con buenos niveles se distingue por su buen transporte público y Querétaro, no está en esa situación.

Los visitantes en Semana Santa, los asistentes a los festivales como Hay Festival o Querétaro, Experimental, no podrían confiar en el transporte público de Querétaro, para moverse y llegar a sus destinos de presentación o de hospedaje, no pueden ofrecer ese servicio de calidad para locales y menos para visitantes. La empresa profesional del transporte público, no puede o no quiere salir con buenas cuentas en Querétaro o al menos esa es la impresión que están dando a todos los queretanos.

DE REBOTE

A través del programa “Médico Contigo" y Coordinación de Servicios de Salud en el Estado, autoridades municipales otorgarán el servicio de ultrasonido gratuito a domicilio para mujeres embarazadas; las autoridades de la capital no quieren perder tiempo en la implementación de programas sociales y es que este año será muy corto y lo que sigue es un camino lleno de piedras.









