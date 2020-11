Expediente Q | Aumentos

En octubre se registró un repunte del 19 por ciento en el número de atenciones que la delegación de la Cruz Roja ha dado a pacientes con Covid-19; es decir, se otorgaron 190 servicios a diferencia de septiembre que fueron 154 casos, mientras que el mes de julio registró el pico más alto con 198 casos, de Cruz Roja Mexicana en Querétaro, lo cual también tiene mucho que ver con la apertura de los sectores económicos y sobre todo por el relajamiento personal en las medidas de cuidado.

Querétaro se ubicó a nivel nacional en el número 11 en cuanto al número de casos que la Cruz Roja ha atendido, con un acumulado desde que inició la pandemia de 964 casos; dos meses de descenso de casos, desde julio que fue el pico más alto, que tuvieron casi 200 y cerraron octubre con 190 casos atendidos.

Asimismo, Querétaro se mantiene con el mayor número de casos, con 697 lo que representa un 72.3 por ciento, le sigue San Juan del Río, con 91 casos lo que representa 9.4 por ciento y El Marqués con 60 es decir 6.2 por ciento de los casos.

El registró el acumulado de las emergencias en domicilio de 227 en septiembre subió a 308 casos en octubre; sin embargo, se siguen manteniendo en primer lugar los servicios a clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un total de 328 casos.

Las clínicas del (IMSS) es muy común que las personas que son derechohabientes, vayan a las clínicas, que están cerca de sus casas, a una consulta porque presentan algunos síntomas o molestia; no se puede bajar la guardia y no se puede dejar de lado todas las recomendaciones y es que esto no ha pasado y tendremos mucho por convivir con el virus.

Los servicios de emergencia siguen atendiendo a personas y esto existe es real.

