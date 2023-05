Expediente Q | Ayuda

Las autoridades federales pretenden ahora que la policía de Querétaro, les ayude a “cazar” migrantes en Querétaro; identificar a las personas que estén en una situación irregular migratoria en el territorio estatal.

Fue la Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien dio a conocer que el Instituto Nacional de Migración (INM) pidió la intervención de la policía local para que participe en los operativos para la identificación de migrantes.

Y es que migración en Querétaro (dependencia federal) no descarta realizar operativos para identificar a personas migrantes por ejemplo ahora que se han establecido algunos de ellos en la terminal de autobuses. Los operativos que pretende la autoridad federal no es precisamente comportarse de manera agradable con los migrantes, pero seguramente es un compromiso que adquirió el gobierno federal con el gobierno de los Estados Unidos.

La intención que participe nuestra policía es un hecho que seguramente, dejaría una mala imagen a nuestra policía y peor aún implicaría un riesgo por las situaciones que se pueden presentar y existan casos de violencia por cualquier error que se pueda presentar.

La herida por la muerte de 40 migrantes calcinados en un centro de detención en Ciudad Juárez, sigue abierta y la negligencia con la que fueron tratados tienen hoy con mucho dolor a las familias de las víctimas.

Esperemos que no sea una decisión que tomen las autoridades en Querétaro, porque no estamos para castigar la migración sino para acompañarlos y protegerlos; una detención no solucionará el tema migratorio y Querétaro, no está exento del paso de migrantes.

