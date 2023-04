Expediente Q | Baja

Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la estrategia que han montado para brindar seguridad a los queretanos está funcionando y es que reportan varios delitos a la baja.

Según las cifras de la dependencia los primeros tres meses del año bajaron los robos con violencia a casa habitación, a transeúnte, a comercio y de autos.

Hay delitos que son de importancia sensible y se trata de asuntos que le pegan al patrimonio de los queretanos como lo es el robo en lugar cerrado sin violencia y de vehículos con violencia.

El robo en lugar cerrado sin violencia tuvo una reducción del 17.9 por ciento, el robo de vehículo con violencia bajó 7.7 por ciento, el robo a transeúnte con violencia disminuyó un 5.6 por ciento, el robo a comercio con violencia tuvo un decremento de 4.9 por ciento, el robo a casa habitación sin violencia se redujo 4.1 por ciento, y el robo a casa habitación con violencia bajó un cuatro por ciento.

En las cifras del homicidio doloso, Querétaro no figura como una de las entidades donde se presente con alta incidencia este delito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una teoría y ésta se enfoca al consumo de drogas que lleva al enfrentamiento entre las bandas para surtir el producto del vicio.

No hay bases sólidas para afirmar que en Querétaro hay bajo consumo de drogas lícitas e ilícitas, porque no hay cifras oficiales y no las habrá pronto. Lo cierto es que tampoco hay una disputa territorial en Querétaro por el mercado de las drogas.

Lo que sí hay en Querétaro es un amplio mosaico de población que tiene distintas aficiones y distintas “mañas”, pero obviamente hay gente de trabajo y con muy buenas intenciones que forman y hacen de Querétaro, un lugar más seguro que otros puntos.

