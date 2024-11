Expediente Q / Bélicos

Es innegable que la Feria Internacional de Querétaro es una tradición que ofrece entretenimiento, cultura y una inyección económica para el estado, pero en este contexto, donde la violencia ha marcado con luto a numerosas familias y ha generado una sensación de inseguridad en la entidad, la selección de artistas que participarán en el palenque merece una reflexión sin precedentes.

Los llamados cantantes "bélicos", como Luis R. ConrÍquez, Natanael Cano, Junior H y Alfredo Olivas, entre otros, han sido figuras controversiales debido a las letras de sus canciones, que todo el tiempo hacen alusión a la violencia, las armas y el narcotráfico; estos cantantes gozan de una gran popularidad y reflejan un fenómeno cultural vigente y lamentable, sus piezas también pueden considerarse como una normalización de la violencia.

La elección de tales artistas en este momento parece insensible tras el asesinato de 10 personas en el bar “Los Cantaritos”; el dolor y la incertidumbre de las familias afectadas son palpables en las calles y organizar un evento de esta magnitud sin considerar el estado emocional de la comunidad, ni el impacto en la percepción de la seguridad, es una decisión que podría enviar un mensaje equivocado.

Replantear el enfoque de la feria, incluyendo el tipo de artistas que participarán en el palenque, podría ser un paso importante para demostrar solidaridad con los afectados y compromiso con el bienestar colectivo. Recientemente Romualdo Moreno, principal organizador del evento con la Unión Ganadera, asegura que no se permitirá que se canten narcocorridos. En este contexto el llamado a los ganaderos es que reflexionen sobre el tipo de valores y mensajes que desean promover en la comunidad.

Les dejo parte del contenido de las letras de los cantantes que tendremos en unos días en la Feria: “Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido la capital es Culiacán. Y no está sola porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena…”. Y agrega. “Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido, ese día no lo pintaron de rojo, porque soltaron al hijo de la montaña. Llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL… Suenan radios, siempre bien alerta ¿Qué se mueve, qué reportan cerca? Y pa' chambear con don Iván soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar y me les presento, soy el Gavilán” “A mí sí me mandan los Guzmanes les hago un cagadero en caliente aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío Yo le rezo al diablo y también a la muerte”...¿Qué necesidad?





DE REBOTE

Cierre en cascada de antros, ya veremos cuáles están abiertos para el fin de semana y de dónde salen los telefonazos para que se aperturen. Y es que en Querétaro todo mundo es potentado e influyente.

