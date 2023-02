Expediente Q | Bicicletas

La movilidad en la zona metropolitana se ha complicado y conforme pasen los años seguirá así, de no cambiar el modelo y no respetarse la llamada pirámide de movilidad.

Tuvimos la oportunidad de recorrer uno de nuestros trayectos en bicicleta y de casi 5 kilómetros solamente 1 contaba con infraestructura para circular en bicicleta, encontramos ciclovías con tramos incompletos y con detalles que se tiene que cuidar.

Las calles están hechas solamente para los automóviles son pocos los kilómetros funcionales para poder agarrar este transporte como una opción viable, constaté que los recorridos son más rápidos, pero son arriesgados para cualquiera que lo haga en bicicleta, los automovilistas siguen (seguimos) con la falsa idea de que en las calles los automotores son prioridad.

Es interesante ver cómo los semáforos están hechos para los vehículos a motor y poco o casi nada para peatones o ciclistas; las cosas no son fáciles para los que andan en bicicleta y también hay que saber respetar las reglas de tránsito, afortunadamente con los que me tocó rodar Mar, Karen y Juan Carlos de Pedaleanda y Saca la Bici, son estrictamente cumplidores del reglamento y de su equipo, pero no es nada fácil recorrer las calles de Querétaro.

Lo interesante del asunto es que en este momento del 2023 la avenida 5 de febrero, es segura para andar en bicicleta porque todos los automotores están prácticamente estacionados a una velocidad moderada, aún así se siente el riesgo de los autobuses y tráiler; un carril exclusivo para bicis de manera provisional no estaría mal durante la obra.

Los que tenemos recorridos largos y variados, debemos de exigir a la autoridad la infraestructura multimodal en transporte para abonar a la salud, seguridad y cuidado del medio ambiente de nuestra complicada zona metropolitana. El automóvil como transporte único debe replantearse su función en las ciudades.

DE REBOTE

Será hasta el 19 de marzo cuando el estadio Corregidora abra sus puertas a la afición al 100 por ciento, las adecuaciones y las medidas de seguridad no serán cosa de broma y para acceder habrá que cumplir con los requisitos.