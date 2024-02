Expediente Q | Bloqueo

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A. C. (Amotac) lo cumplió y realizaron el paro nacional convocado para el 15 de febrero, la motivación es exigir más seguridad en carreteras y autopistas, además de que se tomen acciones contundentes para acabar con la corrupción que aseguran hay en la Guardia Nacional.

El gobierno federal hace algunos meses pidió a las autoridades de Querétaro estar atentos a los temas de seguridad y el robo a carreteras, según dicen autoridades que hay una buena coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Querétaro, se ubica en un punto importante de cruce de carreteras y se vuelve atractivo para los maleantes y un talón de aquiles es la seguridad a nivel nacional que se ve en ocasiones rebasada por el actuar de los delincuentes.

Es por ello importante la presencia de la Guardia Nacional en la custodia de las carreteras que convergen en Querétaro, el gobierno estatal hace meses pidió que 300 elementos de la Guardia Nacional no se fueran de la entidad y que además solicitó que se refuerce la comunicación para combatir los asaltos en las carreteras federales.

Sobre todo porque se dio a conocer la cifra de mil 649 asaltos en el territorio del estado (en el periodo 2020-2022), el foco rojo está ubicado en Guanajuato, en el área de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande y, al igual que un número de asaltos importante de asaltos en la carretera 57.

Datos revelados recientemente, en todo el país se han registrado 12 mil 271 robos de autotransporte en carreteras, de los cuales el 83 por ciento se registran en la zona de Querétaro, mientras que Guanajuato, reciente su problema de inseguridad y acumula casi una tercera parte de todos los asaltos estos tres años, en Querétaro ocurre el 14 por ciento, Jalisco con un porcentaje similar (con mil 630 casos); seguido por Hidalgo con el 8 por ciento (mil 025 casos) y Estado de México con el 7 por ciento (962).

La seguridad en carreteras no puede verse afectada sobre todo en el transporte de mercancías y sobre todo en también que no afecte la actividad turística del centro del país, sobre todo Querétaro, las protestas de transportistas le pegan a Querétaro, en lo más sensible que es la movilidad, hoy tan afectada por las obras que se realizan.

DE REBOTE

Todo parece indicar que en Morena, quieren sorprender con un candidato a la presidencia municipal de la capital, que no tenga pasado inmediato panista y quieren un morenista químicamente puro, eso los pondría en una situación de desventaja sin duda pero ellos traen su juego y me refiero a los grupos al interior.